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Sıla'nın müzisyen kuzeni İlker Çaybaş, hayatını kaybetti

Sıla'nın müzisyen kuzeni İlker Çaybaş, hayatını kaybetti
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Sanatçı Sıla Gençoğlu’nun kuzeni Fahrî İlker Çaybaş, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Çaybaş’ın cenazesi 4 Ocak’ta Denizli’nin Acıpayam ilçesinde defnedilecek.

Eski milletvekili Rıza Gençoğlu’nun torunu ve ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahrî İlker Çaybaş, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllar Ankara’da yaşayan Çaybaş, geçtiğimiz yıl Muğla’nın Marmaris ilçesine yerleşmişti.

Adana’da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Çaybaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailesi ve yakınları, Çaybaş’ın beklenmedik vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı.

Fahrî İlker Çaybaş’ın vefatı, özellikle ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu ve ailesini derinden sarstı. Aileye başsağlığı mesajları yağarken, dostları ve sevenleri acılarını paylaştı.

CENAZE MARMARİS’TE DEFNEDİLECEK

Çaybaş’ın cenazesinin, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahalle Meydanı’nda kılınacak öğle namazının ardından Akşar Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

 

DHA

Etiketler İlker Çaybaş sıla sıla gençoğlu genç müzisyen
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