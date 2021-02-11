Sır gibi saklıyordu... İşte Meryem Uzerli'nin sevgilisi!

Uzun zamandır Almanya’da yaşan Meryem Uzerli geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu. Amerikalı sevgilisinden bir bebek dünyaya getiren Uzerli, kızının babasını sır gibi saklıyordu.

Meryem Uzerli kızının babasını 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Uzerli sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı. Ünlü oyuncunun, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen bu karenin altına hiçbir not yazmaması ve "Yoksa sevgiliniz mi?" sorularına gülücük emojisiyle cevap vermesi dikkat çekti.