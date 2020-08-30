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  3. 30 Ağustos 2020 23:36

Skandal açıklamalarıyla tepki çeken Murat Övüç tokadı yedi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Marmaris'te bir mekanda oturduğu sırada bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrarken çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Murat Övüç ’ün kendisini tokatlayan kişiye, “Kuran çarpsın demedim. Yemin ederim demedim. O benim ablam” dediği duyuldu. Görüntülerde Murat Övüç 'ü tokatlayan kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu ortaya çıktı.

MURAT ÖVÜÇ'TEN İLK AÇIKLAMA

Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Murat Övüç , o anların eski basketbolcu Zaza Enden ile bir şakalaşmanın sonucu olduğunu ileri sürdü. Övüç yaptığı açıklamada, "Espriyi yanlış anlamışsınız. Zaza Abi, eşi Işıl benim can dostlarım. Biz orada espri yapıyoruz" dedi. 
 

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