Skandal açıklamalarıyla tepki çeken Murat Övüç tokadı yedi

Murat Övüç ’ün kendisini tokatlayan kişiye, “Kuran çarpsın demedim. Yemin ederim demedim. O benim ablam” dediği duyuldu. Görüntülerde Murat Övüç 'ü tokatlayan kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu ortaya çıktı.
MURAT ÖVÜÇ'TEN İLK AÇIKLAMA
Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Murat Övüç , o anların eski basketbolcu Zaza Enden ile bir şakalaşmanın sonucu olduğunu ileri sürdü. Övüç yaptığı açıklamada, "Espriyi yanlış anlamışsınız. Zaza Abi, eşi Işıl benim can dostlarım. Biz orada espri yapıyoruz" dedi.
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