Skandallar kraliçesinden ahlaksız teklif: ''Hemen duşta cinsel ilişkiye girelim''

Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan Kim Kardashian Met Gala’sı sonraqsında Pete Davidson'a "duşta cinsel ilişki" teklifi ettiği etmiş.

Kim Kardashian, Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giymek için çok çabaladı ve 10 kilo verdi. 3 kişinin çabasıyla elbiseye giren Kardashian galaya o dönem sevgilisi olan Pete Davidson ile katıldı. Bu Met Gala, Kardashian’ın, eski eşi Kanye West’in stilistliğini üstlenmediği ilk Met Gala idi. Davidson sevgilisini Monroe elbisesiyle görünce adeta büyülendi. Pete Davidson ve Kim Kardashian ilk kez The Kardashian's şovda birlikte görüntülendi. Kim, Met Gala sonrasında "Sevgilim benimle hemen duşa girip sevişmek ister misin?" diye sordu. Kameraların önünde Pete'nin telefonunu düşürüp sevgilisiyle birlikte duşa girerken görülmesi dikkat çekti.