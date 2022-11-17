  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Skandallar kraliçesinden ahlaksız teklif: ''Hemen duşta cinsel ilişkiye girelim''

Skandallar kraliçesinden ahlaksız teklif: ''Hemen duşta cinsel ilişkiye girelim''

Güncelleme:

Attığı her adım yaptığı her açıklama olay olan Kim Kardashian Met Gala’sı sonraqsında Pete Davidson'a "duşta cinsel ilişki" teklifi ettiği etmiş.

Kim Kardashian, Met Gala’da Marilyn Monroe'nun ikonik kıyafetini giymek için çok çabaladı ve 10 kilo verdi. 3 kişinin çabasıyla elbiseye giren Kardashian galaya o dönem sevgilisi olan Pete Davidson ile katıldı.

Bu Met Gala, Kardashian’ın, eski eşi Kanye West’in stilistliğini üstlenmediği ilk Met Gala idi. Davidson sevgilisini Monroe elbisesiyle görünce adeta büyülendi.

Pete Davidson ve Kim Kardashian ilk kez The Kardashian's şovda birlikte görüntülendi. Kim, Met Gala sonrasında "Sevgilim benimle hemen duşa girip sevişmek ister misin?" diye sordu.

Kameraların önünde Pete'nin telefonunu düşürüp sevgilisiyle birlikte duşa girerken görülmesi dikkat çekti.

 

Etiketler kim kardashian duşta cinsel ilişki teklif
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
PKK'dan kaçan örgüt üyesinden tecavüz itirafı
Taksim bombacısı sorguda itiraf etti: ''Yalnız değildim''
Memura sosyal medya cezası için AYM'den tarihi karar
Dokuz Oğuz dizisinin kadrosuna 3 isim daha
Netflix ''şifre paylaşanlar'' için harekete geçti: Ev adresleri tek tek tespit edilecek!
Taksim saldırganı adliyeye böyle sevk edildi
Sahte içki nasıl anlaşılır? İşte vücuttaki ilk belirtileri
Ümit Özdağ'dan şoke eden ''suikast'' iddiası
Acil serviste ilginç anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Ekrem İmamoğlu'ndan ''2023'te adaylık iddianız var mı'' sorusuna bu yanıtı verdi