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Solmaz Çiros'dan bir skandal paylaşım daha

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Solmaz Çiros , son olarak arabada 'Burası Türkiye' diye bağırdığı video ile gündemde.

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros son haliyle yine gündem oldu. Bir dönem oyunculuk yapan daha sonra Seda Sayan'ın klibinde oynayan ve albüm çıkaran Solmaz çeşitli mekânlarda sahneye çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir düğüne katılan Solmaz, dans ettiği görüntülerle tepki çekmişti.

Solmaz Çiros, bu defa yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Önceki gün Instagram hesabından arabada story paylaşan Solmaz Çiros'un, araç seyir halindeyken emniyet kemerini çıkardığı anlar sosyal medyayı salladı. Araçta çalan şarkıya kendini kaptıran Solmaz Çiros, bir anda emniyet kemerine doğru yöneldi. 'Burası Türkiye, çıkar' diye bağıran Solmaz Çiros yine araç seyir halindeyken emniyet kemerini çıkardı. Çiros'un bu hareketi. sosyal medyada tepki topladı.

Solmaz Çiros'un sınırları zorlayan dansı sosyal medyada olay olduSolmaz Çiros'un sınırları zorlayan dansı sosyal medyada olay olduMagazin

 

 

 

Etiketler solmaz çiros kemer burası Türkiye
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