Somer Sivrioğlu MasterChef'in başarılı ismini restoranına transfer etti

Ekranların reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye'de sona doğru yaklaşırlırken, jüri üyesi koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Somer şef, yarışmada geçtiğimiz hafta elenen isim olan Ebru Has'ı Avustralya'ya transfer etti.

Somer Sivrioğlu'nun Sydney'deki restoranında çalışmaya başlayacak olan Ebru Has'ın programın ardından Somer şef ile birlikte Avustralya'ya gitmesi bekleniyor. Yarışmada son 7'ye kadar gelebilen Ebru, Eray'a karşı kaybetmiş ve yarışmaya veda etmişti.

MasterChef Ebru Has ne kadar kazanacak?

MasterChef yarışmasında gösterdiği başarılı performans ile adından sıkça söz ettiren Ebru, Avustralya'ya gittiği takdirde ciddi bir kazancın da sahibi olacak. Avustralya'da en düşük aşçı maaşı 3 bin 250 dolardan başlıyor.



Somer Sivrioğlu'nun sahip olduğu özel restoranlarda çalışan aşçılar ise ortalama 6-7 bin Avustralya doları kazanıyor. 1 Avustralya doları bugünkü kur ile 5 lira 90 kuruş.

Somer şef paylaşınca ortaya çıktı

Somer Sivrioğlu bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ebru'yu etiketleyerek, "See ya in Sydney" (Sydney'de görüşürüz) yazdı. Bu mesaj, Somer Şef'in Ebru ile anlaştığı yönünde yorumlandı. İşte o mesaj:

MasterChef Ebru Has Efendy'de çalışacak

MasterChef Ebru Has, Avustralya Sydney'e gittiği zaman Somer Sivrioğlu'nun sahibi olduğu Efendy restoranda çalışacak. Somer şefin ayrıca Anason adında bir meyhanesi bulunuyor. Sydney'in gözde mekanları arasında olan Efendy'nin müdavimleri arasında Nicole Kidman da bulunuyor.

MasterChef Ebru kimdir? MasterChef Ebru kaç yaşında?

28 yaşında olan Ebru Has aslen Düzce Akçakocalı. Yarışmaya Balıkesir’den katıldı. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. Bir dönem profesyonel olarak voleybol oynayan Ebru, kanser nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldı.



İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi. Ardından son 8 yarışmacı arasına kalmayı da başaran Ebru, son 6'ya kalan isimlerden biri olmayı başaramadı ve yarışmaya veda etti.