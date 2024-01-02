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Sosyal medyanın son kurbanı Yeşilçam'ın Sultanı oldu

Sosyal medyanın son kurbanı Yeşilçam'ın Sultanı oldu
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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, Twitter’da (X) adına açılan sahte hesaplarla ilgili uyarı yaptı. Şoray, “Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır” dedi.

Twitter’da ünlü isimler adına açılan sahte profillerin sayısı her geçen gün artıyor. Sahte hesapların son kurbanlarından biri de Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray oldu.

Şoray, Twitter’da (X) adına açılan sahte hesaptan siyasi paylaşımlar yapılması üzerine, Instagram hesabından hayranlarını uyardı.

Şoray “Benim Twitter hesabım yoktur. Sadece resmi Instagram hesabım vardır” dedi.

Etiketler türkan şoray twitter açıklama sosyal medya
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