  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Sunucu Esra Balamir'den Dilan Polat yorumu: Kurgu sandım

Sunucu Esra Balamir'den Dilan Polat yorumu: Kurgu sandım

Sunucu Esra Balamir'den Dilan Polat yorumu: Kurgu sandım
Güncelleme:

Sunucu Esra Balamir, eskiden beri tanıdığını söylediği Dilan Polat'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sunucu ve oyuncu Esra Balamir, kara para aklama iddiasıyla cezaevinde olan eski fotoğrafçısı Dilan Polat hakkında “Çok üzgünüm onlar adına. Hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Hayat tercihlerden ibaret. Pembe dizi izler gibi baktım olanlara” dedi.

Dilan Polat'ı çok eskiden tanıdığını ve Polat’ın kendisinden iş istediğini belirten ünlü şarkıcı, Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

Balamir, burada yaptığı açıklamada, “Geçmişte iş bulmak için yardım istemişliği vardı. Klibimin fotoğrafını çekti. Sonra sosyal medyadan hayatına şaşkınlıkla baktım. O hayatını görünce sosyal medya kurgusu sandım. Bir anda olabilecek bir şey değil. Güzellik merkezi var, acaba ondan mı oldu dedim? Sonrasında çıkan tabloda olanlar çok üzücü” dedi.

Esra Balamir yıllar önce Dilan Polat’ı magazin dünyasına kendisinin soktuğunu söylemişti. Balamir, “Bir organizasyon vardı, ben de Dilan’ı çağırdım. Kendisini otobüs durağından aldım, oradan çekime gittik" demişti.

Etiketler Esra Balamir dilan polat kurgu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
Dilan Polat'ın adı yetti; kuyumculara hücum ettiler
Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir Toyota C-HR'ın fiyatı belli oldu
İşte Atatürk'ün el yazısıyla ''kurtuluşa'' giden yol
Özgür Özel: ''Erdoğan liderliğinde bir kalkışma var''
Piyasaların 2 uzman isminden altın uyarısı
Erdoğan'dan yargı kriziyle ilgili ilk açıklama
Devletin zirvesi Atatürk'ün huzurunda! Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne ne yazdı?
Cansu Dere'nin cesur minisi dönüp dönüp baktırdı