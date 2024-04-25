Survivor All Star'da eleme gecesi kavgası; elenen isim belli oldu, kıyamet koptu

Bu yıl tartışma ve kavgaların bitmediği Survivor All Star'da Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Damla Can ve Merve Aydın arasındaki eleme mücadelesinde adaya veda eden isim belli olurken, eleme gecesine Aleyna ve Berna arasında çıkan kavga damgasını vurdu.

Bu yıl bir yandan tartışma ve kavgaların diğer yandan da yaşanan skandalların bir türlü bitmek bilmediği Survivor All Star'da dün akşam yine bir eleme, yine bir kavga vardı...

Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Damla Can ve Merve Aydın yarışmadan elenmemek için mücadele verirken geceye Aleyna ve Berna arasında çıkan kavga damgasını vurdu.

Eleme oyunlarında düellonun ilk turunda Damla, Aleyna'ya karşı 5-1 galip geldi. Merve de, Berna'yı 5-3 yendi. Düello finalinde Aleyna'ya 5-1 yenilen Berna Canbeldek adaya veda etti.

Berna kaybettikten sonra Aleyna'nın sözleri sonrası sinirlendi. Aleyna, 'Senin takım arkadaşın bile elenmeni istiyor' diyince Berna temas etti, Aleyna yere düştü. Aleyna kalktıktan sonra Berna'ya saldırmaya çalışınca takım arkadaşları çok zor sakinleştirdi.

Acil Durum Konseyi toplandı

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı yayınladı. Acun Ilıcalı iki takım arasında adaletsizlik olduğunu söyleyerek, kişi sayılarına da vurgu yaparak Kırmızı takımdan bir yarışmacının Mavi takıma geçeceğini açıklıyor. Takım değiştirecek isim yeni bölümde belli olacak.