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  3. 13 Temmuz 2017 12:01

Survivor Sabriye tesettüre girdi

Survivor 2017’nin sevilen yarışmacısı milli kickboksçu Sabriye Şengül, instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Survivor Sabriye tesettüre girdi
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Sabriye Şengül bugünlerde başörtülü pozuyla gündemde. Milli Sporcu Sabriye Şengül Survivor’da kendine büyük bir hayran kitlesi edindi.

Survivor adasındaki sempatik tavırları ile yarışmaya damga vuran Sabriye Şengül, yarışma bitmesine rağmen halen adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Survivor sayesinde hatırı sayılır bir hayran kitlesine kavuşan milli sporcu instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.

 SABRİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Aslen Trabzonlu olan ve yarışma süresince bunu sıkça dile getiren Sabriye yöresel kıyafetlerle poz vermeyi çok seviyor. Son olarak başına bağladığı yeşil yazmasıyla koyduğu fotoğrafını hayranları ile paylaşan sempatik sporcu, “Eşarbımın rengini çok beğendim … Sevgi ablacımın hediyesi… Çok teşekkür ederim.” yazdı.

ADEM KILIÇ DA FOTOĞRAFI BEĞENDİ

Sabriye'nin bu paylaşımı 45 binin üzerinde beğeni aldı. Survivor'da birlikte yarıştığı ve çok yakın arkadaş olduğu Adem Kılıççı'da Sabriye'nin yeşil yazmalı fotoğrafını beğenmeyi ihmal etmedi.

 

sabriye , tesettür , survivor