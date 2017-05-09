Survivor’da aşk üçgeni iddiası

Survivor'ın dünkü bölümünde ilginç anlar yaşandı. Uykusunda konuşmaya başlayan Adem'in yanına giden Sabriye'nin takım arkadaşının ağzından laf almaya çalışarak "Berna mı güzel, yoksa ben mi? demesi akıllara "Adem, Berna'ya aşık mı ?" sorusunu getirdi.



Birleşme partisinin hemen ardından Adem ile Berna’nın sürekli baş başa vakit geçirmesi dedikoduları da beraberinde getirmişti. Adem’in en yakın arkadaşı Sabriye’nin fikrini almadan Berna ile ortak bir alan oluşturma kararı Sabriye’yi sinirlendirmişti. Bu gelişmelerin ardından dün akşam çok ilginç bir gelişme yaşandı.

ADEM UYKUSUNDA KONUŞMAYA BAŞLADI

Barakada herkesin yattığı sırada Adem bir anda uykusunda sayıklamaya başladı. İlk başta ne olduğunu anlamayan Ünlüler takımı, daha sonra Adem’in uykusunda konuştuğunu fark edince ortaya renkli görüntüler çıktı. Sabriye, Adem’in yanına giderek ağzından laf almaya çalıştı. “Berna mı daha güzel, ben mi?” diyen Sabriye’ye Adem’den bir cevap gelmedi. Fakat bu görüntüler “Adem, Berna’ya mı aşık?” sorusunu akıllara getirdi.

SABRİYE’DEN ŞOK ÇIKIŞ

Tüm bu gelişmelerin ardından ertesi gün Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyununa çıktılar. Zorlu parkurda Sabriye ile Berna arasında büyük bir gerilim yaşandı. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler Sabriye’nin Adem’i kıskandığı için bu tarz agresif tavırlar sergilediğini düşünürken Adem’in Berna’ya hiçbir şey söylemeyip Sabriye’yi susturması aşk iddialarını daha da güçlendirdi.