SON DAKİKA
İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜM SEFERLER İPTAL
İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor ! Seferler iptal
İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçiyor ! Seferler iptal
Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına müjde
Başbakan Yıldırım'dan öğretmen adaylarına müjde
Trump ''cepten arayın'' dedi, ortalık sallandı !
Trump ''cepten arayın'' dedi, ortalık sallandı !
Feci olay ! Gece kulübünde parmağı koptu
Feci olay ! Gece kulübünde parmağı koptu
Survivor'da şok ! Ağlaya ağlaya adaya veda etti
Survivor'da şok ! Ağlaya ağlaya adaya veda etti
Bir dönem çok tartışılmıştı... Topkapı'ya yoğun bakım
Bir dönem çok tartışılmıştı... Topkapı'ya yoğun bakım
Ve düğmeye basıldı ! Pasaportlar değişiyor
Ve düğmeye basıldı ! Pasaportlar değişiyor
İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi
İnlerine girdik ! Çok sayıda silah ele geçirildi
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 31 Mayıs 2017 07:55

Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor 2017'nin dün akşam yayınlanan bölümünde adaya veda eden isim belli oldu.

Survivor'da elenen isim belli oldu
A+ A-

Survivor 2017’de bu hafta kim elendi? sorusunun yanıtı dün akşam belli oldu. Survivor 2017’de geçen hafta son defa yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre bu hafta elenen ismi Furkan Kızılay oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında, konseyde Sabriye’nin adı yazılmış, dokunulmazlık sembolü sahibi olan Adem ise Furkan’ın ismini söylemişti.

Salı akşamı yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu nefesleri kesti. 1-1’lik eşitlik sonucunda final oyununda gülen taraf gönüllüler takımı oldu.

Ünlüler bu hafta ikinci defa ada konseyinde eleme için isim yazdı. Sema ve Adem’in dokunulmaz, Furkan ve Sabriye’nin de aday olmasından dolayı ismi yazılabilecek sadece Serhat Akın ve İlhan Mansız kaldı.

Ünlüler takımından İlhan Mansız takım arkadaşlarından kendi ismini yazmalarını istedi. Yapılan oylamada kendi isteği üzerine adı yazılan İlhan Mansız 3. eleme adayı oldu.

ELENEN İSİM BÜYÜK OYLAMA SONUCUYLA BELLİ OLDU

Survivor Ünlüler takımında elemeye kalan İlhan Mansız, Sabriye ve Furkan arasından elenen isim, geçen hafta yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre belirlendi. Elemeye kalan 3 isim arasından en az oyu alan Furkan Kızılay yarışmadan elendi. Furkan elendikten sonra konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

ELENEN FURKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Elendikten sonra konuşma yapan Furkan, ‘Ben burada çok şey kazandım. İyiki bu yaşımda gelmişim. Kıbrıs’a gitmek istiyordum ama halkımız böyle takdir etmiş. Demekki İlhan Abi ve Sabriye buraya daha çok yakışıyormuş. Sesimi titreten Sema ablam, Serhat abim oldu. Serhat abime olan kalbimdeki sevgim bambaşka. Abi kardeşlik oldu bizimki. O benim canı gönülden abim. Sema ablam da ablam oldu annem oldu buraya gelince. İlhan Abim de babam gibi oldu burada. Kıbrıs’ta onlarla kucaklaşacağım şampiyon da bu 3 isimden çıkacak. Onlara çok güveniyorum. Dönünce hayallerim var onları gerçekleştireceğim. Bembeyaz bir sayfa açılıyor benim için farkındayım” dedi.

survivor 2017 kim elendi , furkan kızılay