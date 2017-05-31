Survivor'da elenen isim belli oldu

Survivor 2017’de bu hafta kim elendi? sorusunun yanıtı dün akşam belli oldu. Survivor 2017’de geçen hafta son defa yapılan SMS oylaması sonuçlarına göre bu hafta elenen ismi Furkan Kızılay oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında, konseyde Sabriye’nin adı yazılmış, dokunulmazlık sembolü sahibi olan Adem ise Furkan’ın ismini söylemişti.

Salı akşamı yayınlanan bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu nefesleri kesti. 1-1’lik eşitlik sonucunda final oyununda gülen taraf gönüllüler takımı oldu.

Ünlüler bu hafta ikinci defa ada konseyinde eleme için isim yazdı. Sema ve Adem’in dokunulmaz, Furkan ve Sabriye’nin de aday olmasından dolayı ismi yazılabilecek sadece Serhat Akın ve İlhan Mansız kaldı.

Ünlüler takımından İlhan Mansız takım arkadaşlarından kendi ismini yazmalarını istedi. Yapılan oylamada kendi isteği üzerine adı yazılan İlhan Mansız 3. eleme adayı oldu.

ELENEN İSİM BÜYÜK OYLAMA SONUCUYLA BELLİ OLDU

Survivor Ünlüler takımında elemeye kalan İlhan Mansız, Sabriye ve Furkan arasından elenen isim, geçen hafta yapılan toplu sms oylaması sonuçlarına göre belirlendi. Elemeye kalan 3 isim arasından en az oyu alan Furkan Kızılay yarışmadan elendi. Furkan elendikten sonra konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

ELENEN FURKAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Elendikten sonra konuşma yapan Furkan, ‘Ben burada çok şey kazandım. İyiki bu yaşımda gelmişim. Kıbrıs’a gitmek istiyordum ama halkımız böyle takdir etmiş. Demekki İlhan Abi ve Sabriye buraya daha çok yakışıyormuş. Sesimi titreten Sema ablam, Serhat abim oldu. Serhat abime olan kalbimdeki sevgim bambaşka. Abi kardeşlik oldu bizimki. O benim canı gönülden abim. Sema ablam da ablam oldu annem oldu buraya gelince. İlhan Abim de babam gibi oldu burada. Kıbrıs’ta onlarla kucaklaşacağım şampiyon da bu 3 isimden çıkacak. Onlara çok güveniyorum. Dönünce hayallerim var onları gerçekleştireceğim. Bembeyaz bir sayfa açılıyor benim için farkındayım” dedi.