Survivor'da Nagihan şoku! Acun Ilıcalı konuşurken gözyaşlarına boğuldu

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacılarından Nagihan'ın dizindeki sakatlık nedeniyle yarışmaya devam edip edemeyeceği merak ediliyordu. Yeni bölüm fragmanında Nagihan'ın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Survivor All Star'da geçtiğimiz günlerde bacağından sakatlanan Nagihan birkaç oyundur yarışmalarda yer alamıyordu. Nagihan'ın akıbeti belli oldu...

Yeni bölüm fragmanı yayımlanan Survivor All Star'da Nagihan gözyaşları içinde kaldı. Ağlayan ve konuşmakta zorlanan Nagihan "Korkunç bir şey, çaresizlik kadar kötü hiçbir şey olamaz elimden hiçbir şey gelmiyor" deyince Acun Ilıcalı "Değerli yarışmacısın bizim için önemlisin sağlığın bizim için önemli "dedi.

Dizinden sakatlanan yarışmacı Nagihan'ın sakatlığı nedeniyle doktorundan devam edemeyeceği yönünde bir uyarı gelmiş olabileceği düşünülüyor.