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Survivor'da nefes kesen anlar: Eleme adayları belli oldu

Survivor'da nefes kesen anlar: Eleme adayları belli oldu
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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da dün akşam oynanan heyecan dolu mücadelede üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli oldu.

TV8'de yayınlanan ve artık bir ekran klasiği haline gelen Survivor yarışmasında dün akşam yine heyecan doruktaydı.

All Star ve Gönüllüler takımları haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı ve bu galibiyetle Gönüllüler takımı bir yarışmacıyı eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı.

Survivor'da üçüncü ve dördüncü eleme adayları Tuğba Yeni ve Meryem Kasap oldu.

Adadaki ilk iki elema adayı ise Serenay Aktaş ve Zeynep Alkan olmuştu.

Etiketler survivor survivor adası eleme adayları SERENAY AKTAŞ zeynep alkan meryem kasap Tuğba Yeni
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