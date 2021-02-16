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  3. 16 Şubat 2021 11:57

Talat Bulut koronavirüs aşısı yaptırdı

65 yaşındaki ünlü oyuncu Talat Bulut, koronavirüs aşısı yaptırdı. Bulut, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Talat Bulut koronavirüs aşısı yaptırdı
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Ünlü oyuncu Talat Bulut da koronavirüs aşısı oldu. Bulut, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

En son Yasak Elma dizisinde rol alan 65 yaşındaki Talat Bulut koronavirüs aşısı oldu. Sırası gelen ünlü oyuncu soluğu Aile Hekimliği'nde aldı. Aşı yaptıran Bulut o anları çektiği video ile paylaştı. Ünlü oyuncu sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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