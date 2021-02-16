Talat Bulut koronavirüs aşısı yaptırdı

Ünlü oyuncu Talat Bulut da koronavirüs aşısı oldu. Bulut, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

En son Yasak Elma dizisinde rol alan 65 yaşındaki Talat Bulut koronavirüs aşısı oldu. Sırası gelen ünlü oyuncu soluğu Aile Hekimliği'nde aldı. Aşı yaptıran Bulut o anları çektiği video ile paylaştı. Ünlü oyuncu sağlık çalışanlarına teşekkür etti.