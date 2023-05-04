Tan Taşçı sahte Tan'a isyan etti

Kendisini Tan Taşçı olarak tanıtan bir kişi ünlü isimleri, güzellik merkezlerini, mekanları kandırınca sahte Tan'a dava açan Taşçı Instagram hesabından isyan etti.

Şarkıcı Tan Taşçı’nın başı kendisini ‘Tan Taşçı’ diye tanıtan kişi ile derde girdi.

Taşçı Instagram hesabından paylaştığı yazıda sanatçı arkadaşlarını, güzellik merkezlerini, mekanları arayan kişinin kendisini Tan Taşçı diye tanıtıp kandırdığını söyledi.

Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

Kendisini Tan olarak tanıtarak insanları işleten sapık WhatsApp profiline bir fotoğraf koyup herkesi kandırıyor!

Güzellik merkezlerini arayarak randevu alıyor. Yahu ben ne alaka? Hadi geleceğim diyelim gelmek için sizi neden gece 3’te arayayım, ne işim olabilir, uyku güzelliği mi?

“MARKALARDAN ÜRÜNLER İSTENİYOR”

Markalardan ürünler isteniyor falan ben ne zaman ürün istedim hiç yapmadığım işler!

Şarkıcı arkadaşlarımı arayıp saatlerce konuşup düetler, besteler yapılıyor! Mekanlarla konuşulup anlaşma yapılıyor. Yıllardır bar ve performans sahnelerine çıkmadığımı biliyorlar ona rağmen inanıyorlar!

Çeşme’de adamın biri telefonla arayıp Tan’dan şampanya diyor ve masalara şampanya yollatıyor! Yahu hiç yapmadığım işler bunlar…

“ARTIK ACIMAK YOK”

Neden kandırılmaya bu kadar müsait bir toplumuz? Mağdurlara açıklama yapmaktan yorulduk.

Avukatım ve ben sapıklarla uğraşmaktan yorulduk ama ahdım var artık acımak yok. Bana çektiren tüm sapıkları cezalarını çekerken de ben ziyaret edeceğim inşallah!