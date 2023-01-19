Tarık Pabuççuoğlu'ndan yıllar sonra gelen boşanma itirafı: ''Ben aşık oldum''

Usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu, katıldığı programda özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Pabuççuoğlu genç bir kadına aşık olduğu için eşinden ayrıldığını ve pişman olmadığını söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 360 Derece programına usta oyuncu Tarık Pabuççuoğlu konuk oldu.

Tarık Pabuççuoğlu, 29 yıllık eşinden neden boşandığını ve yıllar sonra neden bir araya geldiklerini anlattı.

Kalaycıoğlu'nun "Eşinizle yıllar sonra neden yolları ayırdınız?" sorusuna "Size ne?" diyerek karşılık veren Tarık Pabuççuoğlu, "Eşimle şiddetli geçimsizliğimiz olmadı. Ben aşık oldum. Aşık olmak ihtiyacı hissettim. 29 yıl sonra başkasına aşık olunca bunu da ilk kendisine söyledim. Pişman değilim. Başka bir amaç için bu değişikliği yapmadım, başıma geldi. 50 yaş civarında bütün erkeklerde bu oluyor. Kimi bastırıyor kimi altında eziliyor kimi de tamamen koparıyor. Ama mutlaka bütün erkeklerde oluyor. Benim de başıma geldi. Eşimle kol kola mahkemeye gittik. Eşim bu durumu olgun karşılamış göründü. Bir kadının bunu olgun karşılaması mümkün değil" dedi.

Ayrıldıktan sonra eşiyle bağlarını koparmadığını ve aşık olduğu genç kadınla 8 yıl birlikte olduğunu söyleyen Pabuççuoğlu, "Boşandıktan sonra eşimle hiç kopmadık. Her dakika görüşerek neye ihtiyaçları varsa ilgilendim. Aramızda hiç kopma olmadı. Çocuklarımda tasvip etmedi ama doğal karşıladı. Aşık olduğum kişi de çok düzgün, sevecen ve oldukça gençti. 8 sene birlikte olduk ve bitti. Onunla evlilik ve çocuk düşünmedim" İfadelerini kullandı.

Usta oyuncu, "8 sene başkasıyla birlikte olduktan sonra eşine döndüğünde nasıl karşılık verdi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti:

"Eşim o kapattığı kapıyı çok aşındırtmadı. Bana çok doğal geldi. Bunu kime söylesem kabul etmiyor ama bana olabilir gibi geliyor. Bu süreçte çok şeyi fark ettim. Biz eşimle geçen 29 senede çok iyi arkadaş olmuşuz. Arkadaş olmayı beceremeyen çiftler kopuyor. Benim hayattaki en yakın arkadaşım eşimmiş. İkinci kez barışınca eski eşim evlilik istemedi. Eşimle tekrar evlendiğim eskiye döner miyim diye düşündüm."