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  3. Tarkan tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu

Tarkan tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısıyla ilgili ilk kez konuştu

Tarkan geçen hafta paylaştığı ve sözleriyle tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısı hakkında ilk kez konuştu.

İlk kez geçtiğimiz hafta bugün yayınlanan Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' Türkiye'nin gündemine adeta bomba gibi düştü.

Sözleri ile umut yaratan şarkı dün akşam dinleyicileriyle buluştu. 'Geççek' sosyal medyanında gündemine oturdu.

 İLK KEZ KONUŞTU
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; ünlü şarkıcı sessizliğini bozarak ilk kez şarkı hakkında konuştu. 

Sosyal medyadan bir video yayınlayan Tarkan, ''Merhabalar. Geçen hafta bugün sizlerle buluşan yeni şarkım Geççek ve klibini sevmiş olmanıza ne kadar mutlu oldum anlatamam. Sevginiz, ilginiz, desteğiniz ve bana göndermiş olduğunuz güzel mesajlarınız için sonsuz teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. Sizlerde iyi ki varsınız.'' ifadelerini kullandı.

Etiketler geççek tarkan şarkı
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