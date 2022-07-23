Tarkan yeni şarkısı ''Yap bi güzellik''i yayınladı

Megastar Tarkan, uzun süredir merakla beklenen 'Yap Bi Güzellik' isimli yeni teklisini tüm dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak paylaştı.

Megastar Tarkan, yeni şarkısı "Yap bi güzellik"i dinleyicilerinin beğenisine sundu. Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a, müziği ise Tarkan ve Ozan Çolakoğlu’na ait.

Tüm dijital platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan klibin çekimleri ise iki günde İstanbul’da tamamlandı.

Klibin yönetmenliğini İrfan Yıldırım, yapımcılığını ise Neptune Film üstlendi.