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Tarkan'ın yeni imajına beğeni yağdı

Tarkan'ın yeni imajına beğeni yağdı

Pandemi nedeniyle eşiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Tarkan pandemiyi, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızlarıyla birlikte Almanya'da geçiriyor.

SAÇLARINI UZATTI
Bu dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, saçlarını uzattığı yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.

"HELLO CANLARIM, ÖZLEDİM"
Saçlarını epeyce uzattığı görülen Tarkan, fotoğrafın altına "Hello canlarım, özledim" notunu düştü. Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

Etiketler tarkan beğeni sosyal medya
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