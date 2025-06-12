Tedavisi devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Bundan 2 yıl önce evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 2 yıllık tedavisi sonrasında taburcu olan Kadir İnanır'ın son görüntüsü ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart 2023’te Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılmış, beyin damarına pıhtı atması sonucu acil ameliyata alınmıştı.

Yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmıştı. İnanır, 4 Nisan’da ise taburcu edilmişti.

Taburcu olduğundan bu yana fizik tedavisi devam eden Kadir İnanır'ı son ziyaret eden isim eski Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay oldu. Günay, Kadir İnanır ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Günay dün yaptığı paylaşımda “Bugün sinemamızın övüncü, değerli ve sevgili arkadaşım Kadir İnanır’ı ziyaret ettim. Onu sağlıklı, güler yüzlü görmekten sevinç duydum. Sevincimi sevenleriyle paylaşmak istiyorum” mesajını yayınladı.