Tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan el ele görüntülendi

47 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016 yılından bu yana aşk yaşadığı 27 yaşındaki Feyza Aktan'la 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu. Ancak evlilikleri yolunda gitmeyen çift, 26 Haziran'da tek celsede boşandı.

TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

Geçtiğimiz ay 15 aylık evlilikleri tek celsede bitiren çif, çocukları Kuzey için ortak velayet talebinde bulundu. Her fırsatta çıkan ayrılık haberlerini yalanlayan Aktan, boşanma sonrası sosyal medyadaki Feyza Aktan Deniz olan soyadını Aktan olarak güncellemişti.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Tüm bu gelişmelerin ardından dün herkesi şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan Bodrum-Yalıkavak'ta el ele görüntülendi. 2. Sayfa'ya gönderilen bu fotoğraf sonrası çiften henüz bir açıklama gelmedi.