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Teoman'dan olay açıklama: ''Çalışmak manasız geliyor, hayat sadece işten ibaret değil''

Teoman'dan olay açıklama: ''Çalışmak manasız geliyor, hayat sadece işten ibaret değil''
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Ünlü rock’çı Teoman “Çalışmak manasız geliyor ama insan çok sıkılıyor. Bundan sonra ayda 4-5 konser yeter, hayat sadece işten ibaret değil” dedi.

56 yaşındaki rock’çı “Çalışmak manasız geliyor ama insan çok sıkılıyor. Bundan sonra ayda 4-5 konser yeter, hayat sadece işten ibaret değil” dedi. 

Genç hayranlarına seslenen ünlü şarkıcı, “Hayatım boyunca eşekler gibi çalıştım. Şimdilerde daha rahat yaşıyorum. Çalışın ama kendinizi fazla paralamayın. Büyük hayalleriniz olmasın. Çok zengin olmayı düşlemeyin. Az ile yetinin. Fazla para için kendinizi harap etmeyin!”

Etiketler teoman çalışmak açıklama
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