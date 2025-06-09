TikTok fenomeni ABD'den sınır dışı edildi

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Khaby Lame, ABD'de gözaltına alındıktan sonra ülkeyi terk etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), 25 yaşındaki sosyal medya yıldızı Khaby Lame'in 30 Nisan'da ülkeye giriş yaptığını ve vize süresini aştığını açıkladı. 6 Haziran Cuma günü Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınan Lame'e gönüllü ayrılma hakkı tanındı ve fenomen isim, ABD'den ayrıldı.

Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın yakın arkadaşı olarak bilinen aşırı sağcı sosyal medya figürü Bo Loudon, Lame'i yetkililere kendisinin ihbar ettiğini öne sürdü. Loudon, "Vizesi geçerli olmayan yasa dışı bir yabancı olduğunu keşfettim, vergi kaçırıyordu. Kendisinin sınır dışı edilmesini sağladım. Kimse yasaların üstünde değildir" dedi.