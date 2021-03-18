TRT'nin Seksenler dizisine sürpriz transfer

TRT 1'de hafta içi her gün saat 17.30'da ekrana gelen Seksenler dizisine yeni bir isim katıldı. güzel oyuncu Ecmel İs, Seksenler dizisinde Gamze karakterine hayat verecek.

Medyaradar'da yer alan habere göre, kariyerinde ağırlıklı olarak tiyatro olan güzel oyuncu Ecmel İs, Seksenler dizisinin kadrosunda Gamze karakterine hayat verecek...

En son Arka Sokaklar dizisinde Hakan komiserin (Ozan Çobanoğlu) başını belaya sokan Ceren adlı bir karaktere hayat veren Ecmel İs, performansıyla göz doldurmuştu....

ECMEL İS KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'da mezun olan ve Ankara Devlet Tiyatrosu'da çalışan Ecmel İs 33 yaşında...

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları;

2020 - Ben Varım

2019 - Emlakçıyı Beklerken

2019 - Anneme Artık Dur Lazım (Nazmiş)

Diziler;

Arka Sokaklar (Ceren)

2021 - Seksenler (Gamze)