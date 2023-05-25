Tuba Büyüküstün'den 2'nci tur öncesi dikkat çeken paylaşım

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesi yaptığı paylaşımda "Neye 'evet' dediğini bil" yorumunda bulundu.

Cesur ve Güzel, Sefirin Kızı, Zeytin Ağacı gibi dizilerdeki performansıyla öne çıkan Tuba Büyüküstün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir paylaşım yapan oyuncu duygularını paylaştı.

"Birbirimizden ayrı değiliz hiçbirimiz" diyen Tuba Büyüküstün paylaşımında "Ayrışmak karşı karşıya gelmek yerine bütünün parçaları olduğumuzu bilsek ve buna sahip çıksak... Hepimiz aynı şeyi istemiyor muyuz kendimiz ve ülkemiz için?" diye sordu.