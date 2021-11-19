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Tuba Ekinci'den Fahriye ve Burak Özçivit çifti için olay iddia

Tuba Ekinci'den Fahriye ve Burak Özçivit çifti için olay iddia

Sivri dilli açıklamalarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci katıldığı Söylemezsem Olmaz programında Demet Akalın’a meydan okudu, Fahriye-Burak Özçivit’in de sette terör estirdiğini söyledi.

Tuğba Ekinci, ‘Söylemezsem Olmaz’ programına konuk oldu. Demet Akalın’a meydan okuyan şarkıcı, “Reytingi yok. Giydikleri de yakışmıyor. Ona meydan okuyorum, gel bir tane orkestrasız şarkı söyle” dedi. Fahriye Evcen’i de eleştiren Ekinci, “Dolma gibi bacak bilekleri kalın. Bunlar eleştirildikleri zaman hanımefendi ayağına yatmasın. Setlerde terör estiriyorlar karı-koca... Benim içeriden yapımcı arkadaşlarım var. O kadar iyi bir güzelliği de yok” diye konuştu.

Etiketler Tuğba Ekinci Fahriye-Burak Özçivit Burak Özçivit Fahriye Özçivit
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