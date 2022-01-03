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Tuğba Özerk'in yılbaşı görüntüleri olay oldu

Yılbaşı akşamı Antalya'daki lüks bir otelde sahne alan Tuğba Özerk'in sahneye sahroş çıktığına dair iddialar olay oldu.

Yılbaşı gecesi Antalya’da lüks bir otelde dinleyiciler ile buluşan Tuğba Özerk, sahnedeki hal ve hareketleriyle dikkat çekti.

Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak “Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı” iddiasında bulundu.

"POP MÜZİĞİ REZİL ETTİLER" SÖZÜ HATIRLATILDI

Öte yandan Özerk, geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım ile Edis, Zeynep Bastık ve Reynmen'i hedef almış ve bu isimlerin pop müziğin kalitesini düşürüdüğünü ima etmişti. Özerk, "Hep mi ritim aynı olur ya Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza…Bir de birliktelik kurmuşlar bu pop müziği rezil eden insanlar öperim" ifadelerini kullanmıştı.

Özerk'in yılbaşı görüntülerinin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte Zeynep Bastık da bu açıklamayı hatırlattı ve Instagram hesabından 'Pop müziği rezil ettiler' yazılı bir fotoğrafını alıntıladı. 

Etiketler tuğba özerk sarhoş alkollü yılbaşı
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