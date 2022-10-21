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Tuğba Özerk'ten iddialı klip: Tabuları yıkacağım

Tuğba Özerk'ten iddialı klip: Tabuları yıkacağım
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Aykut Gürel'in en sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümünde Çalkala şarkısını söyleyen Tuğba Özerk klibiyle gündem oldu.

Ünlü besteci-müzisyen Aykut Gürel'in en sevdiği şarkılardan oluşan tribüte albümün lansman şarkısını seslendiren Tuğba Özerk klibiyle gündemde. ''Çalkala''ya tabuları yıkacak bir klip çekeceğini dile getiren Özerk'in klibi gündem oldu.

Geçen yıl evlendiği iş insanı Gökmen Tanaçar ile anlaşmalı şekilde tek celsede boşanan Özerk kendini adeta işine vermiş durumda. Ünlü şarkıcı klibinde iddialı dekoltesiyle dikkat çekti.

Özerk'e beğeni yağarken bazı takipçiler ise "Pek yıkılan tabu göremedik dekolte dışında" yorumlarında bulundu.

Etiketler tuğba özerk klip
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