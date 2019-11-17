Tuğçe Kazaz Cumhurbaşkanı'nın danışmanı mı olacak ?

Son dönemde siyasi söylemleriyle gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz hakkında tartışma yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Twitter hesabından gündeme dair yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Tuğçe Kazaz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı olacağı öne sürüldü. Kazaz, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili yapılan haberlere "Maskelediğiniz her pisliğinizi biliyorum. Daha saç baş yoldurmaya başlamadım ama devamında yolduracağımdan emin olabilirsiniz. Benim için en büyük makam Allah'ın rızasıdır, dünyevi makamlar değil" diyerek sert çıktı.

YAPTIĞI AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Katıldığı bir TV kanalında Kazaz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ahde vefalı bir insan ama AK Parti'nin içinde bu davayı hantallaştıran, nemalandıran, kendini bu davadan üstün gören ve elde ettiği güçle üstünlük görenleri göndermesi lazım" açıklamalarını yapmıştı.

DANIŞMAN OLACAĞI İDDİA EDİLDİ

Kazaz'la ilgili Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının yönettiği Lafkolik sitesinde, Kazaz'ın yakın çevresi, kendisinin artık aktif siyasette olmak istediğini ve gelebilecek siyaset odaklı tekliflere sıcak bakacağını iddia edildi. Kazaz'ın çok kısa bir süre önce cumhurbaşkanlığı danışmanlığı teklifi aldığı da kulislerde konuşulan iddialar arasında olduğu öne sürüldü.

"TÜM SIRRI BOZDUNUZ"

Kazaz, bu iddialar üzerinden hakkında yapılan haberlere kişisel Twitter hesabından son noktayı koydu. Eski manken, "Tüm sırrı bozdunuz, oysa daha maaşta anlaşamamıştık. Maskelediğiniz her pisliğinizi biliyorum. Daha saç baş yoldurmaya başlamadım ama devamında yolduracağımdan emin olabilirsiniz. Benim için en büyük makam Allah'ın rızasıdır, dünyevi makamlar değil!" diyerek iddialara tepki gösterdi.