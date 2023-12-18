Turabi'ye Survivor öncesi ahlaksız teklif

Survivor All Star kadrosuna son anda giren Turabi sosyal medya üzerinden kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti.

Daha önce iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran, bu sezon yayımlanacak All Star 2024 kadrosuna da dahil oldu. Yarışmaya sayılı günler kala Turabi, kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı.

Çamkıran'ın bir takipçisi, hikayeye yanıt olarak, "Gitmeden sevişelim" mesajını attı. Survivor yarışmacısı ise bu mesaja tepkisiz kalmadı. Çamkıran, "Maalesef cevabım hayır olacak artık evlenmeden olmaz. Anamın gönlünü almanız lazım" diyerek cevap verdi.

Turabi, TV8 ekranlarında yayımlanan yarışma Survivor'da 2014 ve 2015 yıllarında art arda yarışarak şampiyonluk elde etmişti.