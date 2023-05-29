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  3. Türkiye'yi terk eden oyuncu Tolga Karel'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Türkiye'yi terk eden oyuncu Tolga Karel'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

Türkiye'yi terk eden oyuncu Tolga Karel'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
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Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan ancak oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etmesiyle konuşulan Tolga Karel seçim sonrası bir paylaşım yaptı.

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurdu.

Türkiye'ye gelmeyen Tolga Karel, sosyal medya hesabından seçimlerle ilgili paylaşımlar yaptı.

Karel paylaşımında "Evet ne demiştim sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımınızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı çok daha severek izleyecektir" dedi.

Etiketler Tolga Karel seçim kılıçdaroğlu
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