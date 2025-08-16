''Türklüğümden utanıyorum'' diyen Ezhel tepkiler sonrasında sosyal medyadan çıktı

Ünlü rapçi Ezhel, yaptığı ‘Türklüğümden utanıyorum’ paylaşımının ardından yeni bir açıklama daha yaparak sosyal medya hesaplarını tamamen kapatacağını duyurdu.

Hakkındaki davalar nedeniyle bir süredir Almanya’da yaşayan ve asıl adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, sosyal medyadan yaptığı ‘Türklüğümden utanıyorum’ paylaşımı nedeniyle tepkilerin odağı oldu.

Ezhel sosyal medyadan bir açıklama daha yaparak, yanlış anlaşıldığını savunarak, "Şerefsizler yine söylediklerimi yanlış anlamış. Adama tokat atanın da eline sağlık. S... olup gidiyorum sosyal medyadan hadi bye” diye yazdı.