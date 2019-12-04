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  3. 04 Aralık 2019 14:59

Türkücü Ceylan: Hepinizden dua bekliyorum

Türkücü Ceylan, geçtiğimi günlerde pankreas iltihabı teşhisi konulan yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

İşte Ceylan’ın o paylaşımı;

Allaha çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan’ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık.

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ceylan , nazlıcan arkan
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