Tuvana Türkay'ın sözlerine tepki !

Başrollerini Tuvana Türkay ile Onur Tuna'nın paylaştığı 'Ağır Romantik' filminin galasına Türkay'ın şımarık halleri damga vurdu. Tuna'nın "Çekimlerde çok eğlendik" cümlesiyle dalga geçen genç oyuncunun bu tavrı 'Terbiyesizce" bulundu...



Ağır Romantik filminde başrolü paylaşan Tuvana Türkay ve Onur Tuna arasında ipler gerildi. Filmin önceki akşam gerçekleşen galasında, Onur Tuna’nın, “Çekimlerde çok eğlendik” açıklamasının ardından mikrofonların çevrildiği Tuvana Türkay “Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim” diyerek dalga geçer gibi konuşunca, hem Tuna’nın hem de usta oyuncu Altan Erkekli’nin yüz ifadeleri değişti.

Türkay’ın bu şımarık hareketleri ardından, sosyal medya adeta genç oyuncuyu linç etti. Yaptığı hareketin terbiyesizce olduğunu düşünen kullanıcılar, iki oyuncuya da ayıp ettiğini, dalga geçerek asıl kendini rezil ettiğini yazdı.

Tüm bu eleştirel yorumlardan sonra Türkay sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve “Röportaja çıkmadan, içeride bütün oyuncular bu cümlenin klişeliğiyle ilgili espriler yaptık ve gülüp, eğlendik. En az çekilen 10 filmin 8 tanesinin galasında ‘Biz çekerken çok eğlendik’ denmesinin şakasını yaptığım için kusura bakmayın. Çünkü inanılmaz derecede kötü niyetli, kötü kalpli ve kötülükle beslenen insanlar olduğunuz aklımdan çıkmış. Ayrıca partnerim ‘Eğlenerek çektik’ diyor. Dolayısıyla; kusur, görenindir” dedi.