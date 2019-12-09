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  3. 09 Aralık 2019 10:45

''Umarım caps'im yapılmaz'' dedi, korktuğu başına geldi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Umurım caps'im yapılmaz'' diyen yarışmacı, elendiği soruyla sosyal medyada gündem oldu.

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Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 849. bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de 7 Aralık 2019 Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacı Serpil Hanım elendiği soru ile sosyal medyada olay oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?'de dün akşam ekrana gelen bölümde yarışmacı Serpil Hanım, 4. soruda yarışmaya veda etti. Yarışmacı Serpil Hanım, "Belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse" anlamına gelen kelime hangisidir? sorusuna şıklardan "Kalender" yanıtını verdi. Cevap yanlış çıkınca elenen Serpil Hanım, 1000 lira ile yarışmaya veda etti.

Yarışmanın başında "Umarım 'caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım, elendiği soru ile sosyal medyada gündem oldu.

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