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Ünlü fenomen evinde ölü olarak bulundu

Ünlü fenomen evinde ölü olarak bulundu

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mercedes Morr evinde ölü bulundu. Fenomenin ölümü sonrası açıklama yapan polis yetkilileri cinayet ya da intihardan şüpheleniyor.

Ünlü rapçi Tory Lanez, Instagram modeli Mercedes Morr'un 33 yaşında hayata veda ettiğini duyurdu. Houston doğumlu modelin sabah saatlerinde öldüğü öğrenilirken ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Cinayet ya da intihar üzerinde durulan polis raporunda göre akşam 04.30'da Mercedes Moor takma isimli fenomen Janae Gagnier evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı. Evde ayrıca bir de erkek cesedi bulundu.

 Instagram'da 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunan fenomenin takipçileri arasında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de bulunuyor.

 

Etiketler Mercedes Morr instagram modeli fenomen ünlü fenomen
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