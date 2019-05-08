Ünlü grubun solisti gözaltına alındı

Manken Seçkin Piriler'in eski eşi Kaan Tangöze tarafından darp edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine Duman Grubu'nun solisti Tangöze gözaltına alınıp emniyete götürüldü. İfadesi alınan Tangöze’nin Piriler'in yanındaki başka bir kadını da darp ettiği iddia edildi.

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze’nin 2016 yılında boşandığı eski eşini darp ettiği iddia edilen olay, önceki akşam Beşiktaş’ta meydana geldi. Manken ve şarkıcı Seçkin Piriler, eski eşi tarafından 2 çocuğunun gözü önünde darp edildiği iddia edildi. Piriler’in maruz kaldığı olayı ayırmak isteyen yanındaki kadın da hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası Etiler'deki Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giden Piriler, çocuklarının babası Kaan Tangöze'den şikayetçi oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Seçkin Piriler’in ifadesi üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kaan Tangöze’nin evine giden polis ekipleri, ünlü şarkıcıyı adresinde bulamadı. Farklı adreslerdede polisin kendisini aradığını öğrenen Tangöze, bunun üzerine emniyete gitti. “Kadına şiddet” “Hakaret” iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’e götürülen ünlü şarkıcının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ŞİKAYETİNİ GERİ AL DAYAĞI

Kaan Tangözü ifadesi alınırken olayın sebebi de ortaya çıktı. İddiaya göre Seçkin Piriler eski kocasının eşi Kıvılcım Ural hakkında şikayetçi oldu. Tangözü ise şikayetini geri alması için eski karısının yanına gitti. Ancak ünlü manken şikayetini geri almayacağını söyleyince tartışma yaşandı. Daha sonra ise Seçkin Piriler eski kocası tarafından darp edildi.

Kaan Tangöze, darp ettiği eski eşi Seçkin Piriler’le evliyken Kıvılcım Ural’la aşk yaşadığı iddaları ortaya çıkmış. İki çocukları bulunan çift bu olayın ardından boşanmıştı.Tangöze boşandıktan sonra Kıvılcım Ural'la evlenmişti.