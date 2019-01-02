Ünlü Hollywood yıldızlarının başı porno filmleriyle dertte

Scarlett Johansson, Gal Gadot gibi birçok yıldızın yüzleri yüz binlerce kez izlenen pornografik içeriklere monte edilerek filmde oynamış süsü veriliyor.

Euronews'in haberine göre video yazılım teknolojisindeki ilerleme ile daha önce fotoğraflar üzerinde yapılan manipülasyonlar artık videolu içerikler üzerinde de rahatlıkla yapılabiliyor. Bu durum ünlü kadın oyuncuları hedef alan bir silah gibi kullanılmaya başlandı. Hollywood yıldızlarının yüzleri alınıp porno filmlerindeki kadın figürlerin yüzlerinin üzerine yapıştırılıyor. Neredeyse kusursuz hale getirilen sahte içerikleri fark etmek de oldukça zor.

Defalarca görseli porno videolarına montaj edilen Scarlett Johansson durumun çığırından çıktığını belirterek herkesin her an bu türden saldırıların hedefi olabileceği uyarısında bulundu.

Bir internet sitesinde Scarlett Johansson'un 'internete sızan videosu' şeklinde tarif edilen bir porno içeriği 1, 5 milyon kez izlendi.

Google, internete isteği dışında konulan çıplak görüntülerin kaldırılmasını isteyen kullanıcıların söz konusu talebini daha hızlı yerine getirmek için yeni önlemler almaya devam ediyor. Ancak bu sahte içeriklerin önüne geçmeye yetmiyor. Sahte içeriklerin tespit edilip kaldırılması bile günler hatta aylar alabiliyor.

Geliştirilen yazılım programları kadınların sosyal medya hesaplarındaki profil resimlerini kopyalayarak herhangi bir videodaki karakterin üzerine kolayca yerleştirebiliyor.

Sahte içeriklerle yapılan saldırılar özellikle kadınları aile ve yakın çevrelerinde zor durumda bırakabiliyor.

Son yıllarda, revenge porn adı verilen eski kız arkadaşları ile yaşadıkları ilişkiyi internette paylaşma trendi birçok kişiyi mağdur etmiş, söz konusu görselleri yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.



