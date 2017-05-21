Açıkladılar ! ''Ya öldürdü ya da tutuklandı''
Açıkladılar ! ''Ya öldürdü ya da tutuklandı''
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı ! İtiraf etti
Adil Öksüz'ü serbest bırakmıştı ! İtiraf etti
Gece kulübünde silahlar konuştu: 1 ölü 3 yaralı
Gece kulübünde silahlar konuştu: 1 ölü 3 yaralı
ABD uçağında Türk yolcu paniği
ABD uçağında Türk yolcu paniği
İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !
İşte TFF 1.Lig'e veda eden takımlar !
Böylesine eşek şakası demek bile hafif kalır !
Böylesine eşek şakası demek bile hafif kalır !
Erkeklerin en çok utandıkları sırrı deşifre oldu !
Erkeklerin en çok utandıkları sırrı deşifre oldu !
İsrail yine İsrailliğini yaptı ! Müslümanlar için skandal karar
İsrail yine İsrailliğini yaptı ! Müslümanlar için skandal karar
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 21 Mayıs 2017 09:44

Ünlü isim trafiği birbirine kattı

Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel Hakan Akkaya ile Bebek'te görüntülendi.

Ünlü isim trafiği birbirine kattı
A+ A-

Model ve sunucu Çağla Şıkel ile modacı Hakan Akkaya, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

Lucca adlı mekanda arkadaşlarıyla vakit geçiren Çağla Şıkel ile Hakan Akkaya, çıkmak için hazırlanınca olanlar oldu.

Kendisine ait arabasını valeden teslim alan Akkaya, 10 dakika boyunca Şıkel'i bekledi. Hafta sonu olmasından dolayı yoğun olan araçlar, 60 metre boyunca trafik oluşturdu. Birçok sürücü aracının kornasına bassa da, Akkaya arkadaşını beklemekten vazgeçmedi.

Trafiğin kendisi yüzünden sıkıştığını fark eden Şıkel, koşar adım araba bindi. Hızlıca oradan ayrılan ünlü isim, sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

 

hakan akkaya , trafik , çağla şikel