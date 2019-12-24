Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Mucize Doktor adlı dizide Açelya rolünde izlediğimiz Hayal Köseoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Dizide sürekli olarak beyaz önlükle gördüğümüz Hayal Köseoğlu dekolteli paylaşımlarıyla gündem olmuş ve eleştirilere maruz kalmıştı. Güzel oyuncu şimdi de sevgilisi Caner Şahin ile birlikte pozlarını paylaştı. Paylaşımlarını bir iki kere silip tekrardan paylaşan Köseoğlu takipçilerinin yorumlarını pek umursamadı ve 4. kez silip fotoğrafları tekrar paylaştı.

Sevgilisiyle yaptığı paylaşımla dikkatleri çeken güzel oyuncunun sevgilisinden ziyade tercih ettiği tişört gündem oldu. Hayranları oyuncuya yorum yağdırdı ve bu tarz bir tişörtü tercih ettiği için Köseoğlu'nu eleştirdi.

CANER ŞAHİN KİMDİR?

Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de kendisi gibi oyuncu. Star televizyonunda yayınlanan Kuzgun dizisinde, Kartal karakterini canlandıran Caner Şahin 26 Mayıs 1992 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası emekli öğretmen olan Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini canlandırarak yaşamıştır. Tutsak, Nefes Nefese, Kardeşler gibi yapımlarda yer alan Caner Şahin şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat vermektedir. Caner Şahin, 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.