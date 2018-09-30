Ünlü oyuncu Kemal İnci ölü bulundu

Ünlü oyuncu Kemal İnci, İzmir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 85 yaşındaki ünlü sinema sanatçısı ve yönetmen Kemal İnci, Karşıyaka'daki evinde kalp krizi geçirdi.

Yakınlarının, yaşamını yitirdiğini tespit ettiği İnci'nin cenazesi, Örnekköy Mezarlığı gasilhanesine kaldırıldı.

Kemal İnci'nin cenazesinin yarın Karşıyaka Şemikler Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Ünlü oyuncunun yeğeni Ayça İnci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma; "Değerli amcamız, dedem Bilal İnci’nin abisi oyuncu-yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal İnci (15.05.1933) İzmir Karşıyaka’da, babamız Murat İnci ’nin gözetiminde ve bakımında kanser hastalığını atlatmışken, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun.. Cenazesi yarın ikindi namazını takiben İzmir Karşıyaka Şemikler Camii’nden kalkacaktır" notunu düştü.

Kemal İnci; Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek, Kolpaçino gibi projelerde yer almıştı. İnci, ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.

KEMAL İNCİ KİMDİR ?

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da doğmuştur. Yeşilçam'ın kötü adam rollerinin unutulmaz ismi Bilal İnci'nin ağabeyidir. Ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda çalışmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam setlerinde işçilik yapan Kemal İnci, bir süre sonra yönetmen olarak filmler çekmeye başladı.

Set işçiliğinden sonra 1964yılında yönetmen olarak çalışmaya başladı ama bununla da yetinmeyerek filmlerde rol alarak oynamaya başladı. 1966 yılında da kardeşi Bilal İnci'yi de sinema oyuncusu yapmıştır.Kemal İnci, 1963 yılında evlendi, 46 yıl sonra 2009 yılında boşandı.

Kemal İnci, kendine bir eş bulmak için 24 Mayıs 2015 tarihinde Esra Erol'un evlilik programına katıldı.