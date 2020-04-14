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  3. 14 Nisan 2020 17:28

Ünlü oyuncu muhabirle tartıştı: Sus beni dinle

Oyuncu Yetkin Dikinciler, yasak olmasına rağmen gittiği bir kafede oturup kahve içti. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının uyarıları karşısından sinirlerine hakim olmayan oyuncu "Sus beni dinle, tartışma benimle" diyerek muhabire tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu muhabirle tartıştı: Sus beni dinle
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Eşref Saati ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerin yanı sıra birçok filmde rol alan oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki gün bir kafede görüntülendi. Muhabirin koronavirüs önlemleri kapsamında bir kafe oturmanın yasak olduğunu hatırlatması üzerine sinirlerine hakim olamayan oyuncu, verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.

"SUS DİNLE"

TV100'de yer alan habere göre: Bir kafede oturup kahve içen Yetkin Dikinciler, bu durumun yasak olduğunu söyleyen muhabire sert çıktı. Oyuncu, yanına gelen muhabire "Kahve alıp çıktım. Olayı seviyesizleştirme. Sus dinle, sana insan muamelesi yapıyorum. Kuralları bilmeden konuşuyorsun. Maske takmak da kural değil, ben soğuk diye takıyorum" diyerek tepki gösterdi.

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