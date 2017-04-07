Ünlü oyuncu o isimle aşk yaşıyor

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir ve yakışıklı oyuncu Can Yaman’ın arkadaşlığı aşka dönüştü.

Hangimiz Sevmedik'in başrol oyuncusu Can Yaman, yeni aşkı yine dizi sektöründe buldu. Daha önce Açelya Topaloğlu ile beraberlik yaşayan Yaman, adını “Kara Para Aşk” dizisiyle duyuran Bestemsu Özdemir’le görüşüyor.

Medyadan uzak bir yaşam süren iki ünlü oyuncu hayatlarına sürpriz bir aşkla devam ediyor.



İlişkinin ilk dönemlerinde meraklı gözlerden uzak kalmak isteyen iki oyuncu, artık saklanmaktan da vazgeçti.





Yaman ve Özdemir, geçtiğimiz gün İstanbul’un en popüler semtlerinden Nişantaşı’nda el ele görüldü.

Bestemsu verdiği bir söyleşide adının hikayesini şöyle anlatmıştı: Asıl adım Çılga Bestemsu Özdemir. Babam beste yapıyormuş. Kendi bestesi anlamına gelsin diye önce Bestem demeye karar vermişler. Su ve berraklığı sevdikleri için suyla birleştirmişler. Anneannem de dağların zirvesinde erimeyen kar anlamına gelen ‘çılga’da ısrar etmiş. Bu isim beni hayatım boyunca zorladı.