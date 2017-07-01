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  3. 01 Temmuz 2017 15:25

Ünlü oyuncu ölümden döndü, kanlar içinde kaldı

Tatilde havuz başında dengesini kaybedip düşen yakışıklı oyuncu Mert Öcal'ın göğsüne havuz kenarındaki demir parmaklıklar saplandı.

Ünlü oyuncu ölümden döndü, kanlar içinde kaldı
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Best Model of Turkey 2004 yarışmasında birinci olduktan sonra Best Model of World'ü de kazanan ve ardından oyunculuk dünyasına adım atan Mert Öcal'ın parmak arası terliği kaydı. Dengesini kaybedip, havuzun kenarındaki parmaklığın üzerine düştü. Demirler ok gibi göğsüne saplandı.

Ekranların sevilen yıldızı Mert Öcal (35) ölümden döndü. Öcal önceki gün serinlemek için İstanbul Ulus'taki evinin havuzuna girmek istedi.

Bu sırada yakışıklı oyuncunun parmak arası terliği kaydı. Dengesini kaybeden Öcal, havuzun yanında bulunan demir parmaklıkların üzerine düştü. Demirler, talihsiz oyuncunun vücuduna saplandı.

Kanlar içinde kalan Mert Öcal hemen hastaneye kaldırıldı. Kazayı ucuz atlattığını söyleyen Öcal, "Üzerine düştüğüm demirler, kalbimin ve akciğerimin hemen üzerine saplanmış. Doktor "2 santimle kurtulmuşsun' dedi" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Hayranları, oyuncunun Instagram hesabında paylaştığı havuz fotoğrafının altına geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Mert Öcal, '2004 Best Model of The World' yarışmasını kazanmıştı.

mert öcal