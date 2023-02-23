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Ünlü oyuncu Onur Saylak siyasete atıldı! İşte katıldığı parti

Ünlü oyuncu Onur Saylak siyasete atıldı! İşte katıldığı parti
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Ünlü oyuncu Onur Saylak, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını duyurdu. Saylak'ın paylaşımına yanıt veren TİP milletvekili Barış Atay, ''Hoş geldin kardeşim'' dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay, önceki akşam iki depremle daha sarsıldı. Depremzedeler için babası ve kardeşiyle konteyner yaparak bölgeye gönderen Onur Saylak, son paylaşımıyla dikkat çekti.

"SEN DE GEL TİP"
Twitter hesabından paylaşım yapan Onur Saylak, Türkiye İşçi Partisi'nin "İnatçılık Belgesi... Bu belge inadınıza sahip çıktığınızın kanıtıdır. Gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyin" yazılı bir fotoğrafına paylaşarak üye olduğunu duyurdu. Ünlü isim paylaşımında "Sen de gel TİP" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Barış Atay bu paylaşıma "Hoş geldin kardeşim" yorumunda bulundu.

Etiketler onur saylak türkiye işçi partisi barış atay
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