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  3. 27 Haziran 2017 13:50

Ünlü oyuncu tanınmaz halde

Gazi Koşusu'nu izlemeye gelen Hakan Boyav'ın aldığı kilolalar gözden kaçmadı.

Ünlü oyuncu tanınmaz halde
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Türk yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu bu yıl 91.kez düzenlendi. Sanat ve iş camiasından birçok ismi buluşturan geleneksel koşuda, oyuncu Hakan Boyav da heyecanlı koşuyu izlemek için yer aldı. Başarılı oyuncunun aldığı kilolar gözden kaçmadı.

Küçük yaşlardan itibaren at yarışlarına ilgisi olduğunu belirten Hakan Boyav, koşuda yer alan atları tanıttıktan sonra kendisinin de bir atını koşturmayı hedeflediğini söyledi.

'Kurtlar Vadisi' dizisinde ‘Kara’ karakteriyle fenomen olan oyuncunun eski halinden eser kalmadığı gözlendi. Aldığı kilolarla dikkati çeken Boyav’ı görenler tanımakta zorlandı.

Hakan Boyav, Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünü oynayacağı ‘Cingöz Recai’ filminde rol alacak.

gazi koşusu , hakan boyav