  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 25 Ekim 2019 10:10

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya transfer oldu

Başarılı oyuncu Cavit Çetin Güner, 3. sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya devam eden “Yasak Elma” dizisinin kadrosuna katıldı.

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya transfer oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Güner, 28 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak dizinin 54. bölümünden itibaren Hilmi karakterine hayat verecek.

Hilmi, Leyla’nın yani gerçek adıyla Ayşe’nin (Tuvana Türkay) eski eşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Tehlikeli bir karakter olan Hilmi’nin amacı ise Leyla’yı bulmak ve onu tekrar yaşadıkları yere geri götürmek olacak.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç’ın paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin yeni bölümü 28 Ekim Pazartesi saat 20.00’de FOX’ta.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Cavit Çetin Güner , yasak elma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM