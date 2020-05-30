Ünlü oyuncu Zalim İstanbul'a veda etti

Yapımcılığını Avşar Film'in, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Berker Güven, İdris Nebi Taşkın, Bahar Şahin, Sera Kutlubey ve Simay Barlas'ın rol aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'un çekimleri koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu. Dizi bayram sonrası yeniden setlere çıktı. Avşar Film, sözleşme gereği Fikret Kuşkan’ı sete davet etti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle dizide yer almak istemeyen Fikret Kuşkan, Zalim İstanbul'dan ayrıldığını açıkladı.

"HAYATTA KALMAK ÖNCELİĞİMDİR"

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, kronik rahatsızlıkları nedeniyle riskli grupta olduğunu belirterek diziye devam edemeyeceğini duyurdu. Fikret Kuşkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

"Covid19 salgını yüzünden yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde, hayati riskli gruba girmeme neden olan kronik hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiği ve 36 bölüm boyunca Agah karakterine hayat verdiğim Zalim İstanbul projesine maalesef devam edemeyeceğim.



Bu konuda doktor raporlarım ve yine doktorlarımın bana kesin talimatı mevcuttur. Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum bir hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir. Anlayışı ve şimdiye kadar ki destekleri için yapım şirketimiz Avşar Film'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere."