Ünlü oyuncudan ''Bakara makara'' göndermesi: Güzel, cezasız kalmayacak''

Oyuncu Gonca Vuslateri, eski AK Partili milletvekili Egemen Bağış’ın 'Bakara makara' sözüne göndermede bulundu: "Bugün Kuran-ı Kerim okumaya başladım. Önce o sureye bir baktım... Güzel... Cezasız kalmayacak."

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından Kur’an-ı Kerim okumaya başladığını belirterek, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın 'Bakara makara' sözüne göndermede bulundu. Vuslateri, “Önce o sureye bir baktım.. Güzel.. Cezasız kalmayacak. Amin” ifadelerini kullandı.

17-25 Aralık operasyonu sırasında ortaya çıkan dönemin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’la gazeteci Metehan Demir arasında geçen ses kaydında Bağış’ın “Her cuma bir ayet sallıyorum, Bakara makara…” şeklindeki ifadesine gönderme yapan Vuslateri'nin paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

"'Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun.' BAKARA suresi 2.41. / 'Aman ya ne bileyim ağabey okuyoruz Bakara makara... Hehe... Hiç hi..' demişti biri değil mi... Bugün Kuran-ı Kerim okumaya başladım. Önce o sureye bir baktım... Güzel... Cezasız kalmayacak. Amin."